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14 минут назад

МИД РФ анонсировал ответные меры из-за вступления Финляндии в НАТО

Лера Букина

Министерство иностранных дел РФ выступило с заявлением в связи с завершением процесса оформления членства Финляндии в НАТО. Отмечается, что Россия намерена принять ответные меры. Они будут носить военно-технический и другой характер, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД РФ анонсировал ответные меры из-за вступления Финляндии в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эти меры позволят сократить угрозы национальной безопасности России, которые возникают из-за членства Хельсинки в НАТО, отметили в министерстве.

В МИД также уточнили, что конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах России будут зависеть от конкретных условий интеграции этой страны в Североатлантический альянс, включая размещение на ее территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что 4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО.

До этого заявку Финляндии на вступление в НАТО ратифицировала Турция. Генсек альянса Йенс Столтенберг анонсировал, что Финляндию официально включат в НАТО 4 апреля.

Моравецкий объявил об официальном вступлении Финляндии в НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал расширение НАТО посягательством на безопасность России.

Политика,Матеуш Моравецкий,Йенс Столтенберг,Дмитрий Песков,МИД России,НАТО,
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