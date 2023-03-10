Пока вы не уснули: ЕС об исчерпании санкционных возможностей и сроки контрнаступления ВСУ

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Боррель заявил об исчерпании санкционных возможностей против России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о почти полном исчерпании возможностей Евросоюза в вопросе введения ограничений в отношении российской стороны. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию Euractiv.

«Не так много осталось, что можно сделать», - подчеркнул Боррель.

Вместе с тем, по его словам, это нормально в условиях затянувшегося конфликта. Как уточнил он, «было бы странно», если бы осталось много вариантов. Он также сообщил, что Евросоюз приближается «к последним ступеням лестницы». Теперь ему нужно сфокусироваться на наращивании финансовой и военной поддержки Киеву, заявил Боррель.

В Киеве назвали сроки начала контрнаступления

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется через два месяца, заявил в интервью итальянской газете La Stampa советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Мы не торопимся, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев», — сказал чиновник.

Лавров рассказал о разговоре с Блинкеном на полях G20

Глава МИД России Сергей Лавров назвал свой краткий разговор с госсекретарем Энтони Блинкеном на полях саммита глав МИД G20 в Нью-Дели конструктивным. Об этом пишет ТАСС.

По словам Лаврова, при встрече и расставании они пожали друг другу руки, а сам разговор прошел без эмоций. Он подчеркнул, что это был «абсолютно цивилизованный разговор».

«Это был нормальный разговор. Я не знаю, насколько это отражает понимание Соединенными Штатами абсолютной ненормальности ситуации, когда все каналы диалога они обрубили, но просто по-человечески поговорить на полях какого-то мероприятия никогда не было сенсацией», - рассказал министр.

FT: Украина получила одну из обещанных США и Германией систем ПВО Patriot

Украина уже получила одну из двух систем ПВО Patriot, но её ещё не ввели в эксплуатацию.

«Украина получила одну из двух систем ПВО Patriot, обещанных США и Германией, но она ещё не введена в эксплуатацию», — говорится в сообщении The Financial Times.

Кроме того, в материалах издания отмечается, что ожидаются также поставки нескольких пусковых установок Patriot из Нидерландов.

Бойцы ЧВК «Вагнер» зашли на территорию завода «АЗОМ»

Подразделения ЧВК «Вагнер» зашли на территорию «Артемовского завода по обработке металлов» (АЗОМ) с севера и начали продвижение вглубь предприятия, сообщил в Telegram военный корреспондент Александр Симонов.

«"АЗОМ" — это огромная территория с плотной промышленной застройкой и сетью подземных коммуникаций, которая уходит под землю на десятки этажей», — написал военкор.

Названы альтернативные Турции маршруты транзита санкционных грузов

Бизнес приступил к поиску альтернативных маршрутов после того, как Турция остановила транзит на территорию РФ в рамках параллельного импорта грузов с продукцией, попавшей под ограничения. Об этом заявила руководитель сектора закупок западного направления STALOGISTIC Алеся Литвиненко, передает РБК.

Она назвала ОАЭ возможным альтернативным вариантом. В Noytech Supply Chain Solutions тоже считают, что в этом случае целесообразно рассмотреть маршруты с использованием транзита в ОАЭ и далее через Иран. Другим вариантом является заезд в ряд стран СНГ. Однако в компании предупреждают, что это отразится на сроках и ценах.

Песков высказался о едущих из Грузии россиянах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что на выезде из Грузии в Россию скопилось большое количество машин. Он подчеркнул, что всегда есть граждане, которые «гонятся за чем-то лучшим», передает РБК.

При этом, по словам официального представителя Кремля, эти люди не понимают, что «лучшим, конечно, является Родина».

Кроме того, Песков отметил, что некоторые граждане ведут себя «реактивно». Он пояснил, что они с легкостью меняют место жительства. Вместе с тем пресс-секретарь главы государства отметил, что данную тенденцию нельзя назвать общей.

Парламент Грузии проголосовал против законопроекта об иноагентах

Парламент Грузии в пятницу большинством голосов проголосовал против законопроекта об иноагентах, который вызвал массовые протесты в Тбилиси. Об этом пишет РИА Новости.

Для того, чтобы официально отозвать проект закона, необходимо было набрать простое большинство во втором чтении. Так, против проголосовали 35 парламентариев, за - один, 58 - воздержались.

Также спикер парламента Шалва Папуашвили сообщил, что авторы американской версии законопроекта обратились в парламент с просьбой отозвать инициативу.

В центре Баку произошла перестрелка

В центре Баку произошла перестрелка. В результате ранены три человека. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в Насиминском районе, около Бакинского государственного цирка. Стрелявший скрылся с места происшествия. По информации МВД Азербайджана, в результате стрельбы ранены три человека.

В настоящее время на месте ЧП находятся сотрудники Генпрокуратуры, МВД, а также кареты скорой помощи.

Эрдоган подписал указ о подготовке президентских и парламентских выборов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, в соответствии с которым в стране начинается подготовка к президентским и парламентским выборам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные телеканалы, транслирующие процесс подписания.