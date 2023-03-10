Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о почти полном исчерпании возможностей Евросоюза в вопросе введения ограничений в отношении российской стороны. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию Euractiv.

«Не так много осталось, что можно сделать», - подчеркнул Боррель.

Вместе с тем, по его словам, это нормально в условиях затянувшегося конфликта. Как уточнил он, «было бы странно», если бы осталось много вариантов. Он также сообщил, что Евросоюз приближается «к последним ступеням лестницы». Теперь ему нужно сфокусироваться на наращивании финансовой и военной поддержки Киеву, заявил Боррель.

25 февраля он заявил, что Евросоюзом был введен в действие десятый пакет санкций против России. По его словам, новые ограничения направлены на тех, «кто играет важную роль в агрессивной войне».

Как выяснил РБК, десятый пакет ограничений Евросоюза в отношении России включает в себя запрет на ввоз в страну свыше 200 наименований промышленных товаров примерно на 11,4 миллиарда евро.