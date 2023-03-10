В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
36 минут назад

Боррель заявил об исчерпании санкционных возможностей против России

Лера Букина

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о почти полном исчерпании возможностей Евросоюза в вопросе введения ограничений в отношении российской стороны. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию Euractiv.

«Не так много осталось, что можно сделать», - подчеркнул Боррель.

Вместе с тем, по его словам, это нормально в условиях затянувшегося конфликта. Как уточнил он, «было бы странно», если бы осталось много вариантов. Он также сообщил, что Евросоюз приближается «к последним ступеням лестницы». Теперь ему нужно сфокусироваться на наращивании финансовой и военной поддержки Киеву, заявил Боррель.

25 февраля он заявил, что Евросоюзом был введен в действие десятый пакет санкций против России. По его словам, новые ограничения направлены на тех, «кто играет важную роль в агрессивной войне».

В Евросоюзе призвали ввести «российские» санкции против Белоруссии

Как выяснил РБК, десятый пакет ограничений Евросоюза в отношении России включает в себя запрет на ввоз в страну свыше 200 наименований промышленных товаров примерно на 11,4 миллиарда евро.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали в западных странах.

В мире,Видео,Жозеп Боррель,Владимир Путин,ЕС,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий