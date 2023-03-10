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1 час назад

Эрдоган подписал указ о подготовке президентских и парламентских выборов

Лера Букина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, в соответствии с которым в стране начинается подготовка к президентским и парламентским выборам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные телеканалы, транслирующие процесс подписания.

Эрдоган определил дату всеобщих выборов в Турции
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что выборы запланированы на 14 мая. Глава государства уточнил, что с момента публикации 11 марта этого решения в официальной газете начнется процесс подготовки к голосованию.

Эрдоган отметил, что Центризбирком приступит к выработке двухмесячного календаря выборов. Изначально планировалось провести выборы 18 июня, однако они были перенесены на 14 мая, уточнил президент Турции.

Ранее телеканал TRT Haber сообщил, что Эрдоганом было подтверждено намерение провести президентские выборы и выборы в парламент 14 мая. Глава государства заявил о необходимости пройти предвыборный этап и сфокусировать все внимание на ликвидации последствий землетрясений.

Об отсутствии планов переносить президентские выборы из-за землетрясений в Турции Эрдоган заявил 8 февраля.

14 февраля экс-спикер парламента Турции и бывший вице-премьер Бюлент Арынч сообщил о необходимости в срочном порядке отложить планируемые в мае всеобщие выборы.

В мире,Реджеп Эрдоган,ЦИК России,Парламент Турции,
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