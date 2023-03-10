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51 минуту назад

В Киеве назвали сроки начала контрнаступления

Lenta.ruиещё 3

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется через два месяца, заявил в интервью итальянской газете La Stampa советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Подоляк назвал сроки начала контрнаступления Украины
Фото: ТАССТАСС

«Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Мы не торопимся, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев», — сказал чиновник.

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Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Украины в будущем неизбежны из-за соседства двух стран.

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