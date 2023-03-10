Подоляк назвал сроки начала контрнаступления Украины

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется через два месяца, заявил в интервью итальянской газете La Stampa советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Мы не торопимся, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев», — сказал чиновник.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Украины в будущем неизбежны из-за соседства двух стран.