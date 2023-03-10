Парламент Грузии в пятницу большинством голосов проголосовал против законопроекта об иноагентах, который вызвал массовые протесты в Тбилиси. Об этом пишет РИА Новости.

Для того, чтобы официально отозвать проект закона, необходимо было набрать простое большинство во втором чтении. Так, против проголосовали 35 парламентариев, за - один, 58 - воздержались.

Также спикер парламента Шалва Папуашвили сообщил, что авторы американской версии законопроекта обратились в парламент с просьбой отозвать инициативу.