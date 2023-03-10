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15 минут назад

Лавров рассказал о разговоре с Блинкеном на полях G20

Елена Прошина

Глава МИД России Сергей Лавров назвал свой краткий разговор с госсекретарем Энтони Блинкеном на полях саммита глав МИД G20 в Нью-Дели конструктивным. Об этом пишет ТАСС.

По словам Лаврова, при встрече и расставании они пожали друг другу руки, а сам разговор прошел без эмоций. Он подчеркнул, что это был «абсолютно цивилизованный разговор».

«Это был нормальный разговор. Я не знаю, насколько это отражает понимание Соединенными Штатами абсолютной ненормальности ситуации, когда все каналы диалога они обрубили, но просто по-человечески поговорить на полях какого-то мероприятия никогда не было сенсацией», - рассказал министр.

Блинкен и Лавров поговорили

Лавров добавил, что обсуждал с Блинкеном лишь два вопроса - ДСНВ и конфликт на Украине. При этом министр не стал углубляться в подробности разговора и раскрывать секреты их беседы. Он подчеркнул, что больше они нечего не обсуждали.

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