По словам Лаврова, при встрече и расставании они пожали друг другу руки, а сам разговор прошел без эмоций. Он подчеркнул, что это был «абсолютно цивилизованный разговор».

«Это был нормальный разговор. Я не знаю, насколько это отражает понимание Соединенными Штатами абсолютной ненормальности ситуации, когда все каналы диалога они обрубили, но просто по-человечески поговорить на полях какого-то мероприятия никогда не было сенсацией», - рассказал министр.

Лавров добавил, что обсуждал с Блинкеном лишь два вопроса - ДСНВ и конфликт на Украине. При этом министр не стал углубляться в подробности разговора и раскрывать секреты их беседы. Он подчеркнул, что больше они нечего не обсуждали.