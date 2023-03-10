В центре Баку произошла перестрелка. В результате ранены три человека. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в Насиминском районе, около Бакинского государственного цирка. Стрелявший скрылся с места происшествия. По информации МВД Азербайджана, в результате стрельбы ранены три человека.

В настоящее время на месте ЧП находятся сотрудники Генпрокуратуры, МВД, а также кареты скорой помощи. Пострадавших увозят в больницу. Вся близлежащая территория оцеплена.

Напомним, 9 марта стрельба произошла на одной из улиц Тель-Авива. Три человека получили ранения. Сам нападавший был уничтожен полицейскими. Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести, состояние одного оценивается как тяжелое.