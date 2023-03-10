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1 час назад

В центре Баку произошла перестрелка

Елена Прошина

В центре Баку произошла перестрелка. В результате ранены три человека. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в Насиминском районе, около Бакинского государственного цирка. Стрелявший скрылся с места происшествия. По информации МВД Азербайджана, в результате стрельбы ранены три человека.

В настоящее время на месте ЧП находятся сотрудники Генпрокуратуры, МВД, а также кареты скорой помощи. Пострадавших увозят в больницу. Вся близлежащая территория оцеплена.

Напомним, 9 марта стрельба произошла на одной из улиц Тель-Авива. Три человека получили ранения. Сам нападавший был уничтожен полицейскими. Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести, состояние одного оценивается как тяжелое.

Израильская полиция квалифицировала нападение как теракт. Среди россиян никто не пострадал. Известно, что нападавшим был палестинец. Израильские военные провели операцию в деревне Наалин, где жил террорист, чтобы подготовить его дом к сносу. Также были задержаны два его родственника.

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