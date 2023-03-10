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3 минуты назад

FT: Украина получила одну из обещанных США и Германией систем ПВО Patriot

RT на русскомиещё 5

Украина уже получила одну из двух систем ПВО Patriot, но её ещё не ввели в эксплуатацию.

Украина получила одну из обещанных систем ПВО Patriot
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Украина получила одну из двух систем ПВО Patriot, обещанных США и Германией, но она ещё не введена в эксплуатацию», — говорится в сообщении The Financial Times.

Кроме того, в материалах издания отмечается, что ожидаются также поставки нескольких пусковых установок Patriot из Нидерландов.

Помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш ранее заявил, что системы ПВО Patriot начнут действовать на Украине очень скоро.

При этом в Белом доме предупредили, что Patriot не поможет Киеву остановить крылатые ракеты России.

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