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13 минут назад

«Лучшим является Родина»: Песков высказался о едущих из Грузии россиянах

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что на выезде из Грузии в Россию скопилось большое количество машин. Он подчеркнул, что всегда есть граждане, которые «гонятся за чем-то лучшим», передает РБК.

При этом, по словам официального представителя Кремля, эти люди не понимают, что «лучшим, конечно, является Родина».

Кроме того, Песков отметил, что некоторые граждане ведут себя «реактивно». Он пояснил, что они с легкостью меняют место жительства. Вместе с тем пресс-секретарь главы государства отметил, что данную тенденцию нельзя назвать общей.

Также Песков заявил, что число уехавших россиян не стоит преувеличивать.

Накануне СМИ, ссылаясь на данные на сайте Северо-Кавказского таможенного управления, сообщили, что перед пунктом пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией сотни грузовиков ждут въезда в РФ. Отмечалось, что таких машин насчитывается более 300 единиц.

До этого несколько Telegram-каналов сообщили об образовании многокилометровой пробки из автомобилей в сторону России при подъезде к пограничному пункту пропуска «Верхний Ларс» со стороны Грузии. Очевидцы отмечали, что длина затора достигла нескольких километров.

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