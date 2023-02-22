Пока вы не уснули: признание главы украинской разведки и ошибка Госдепа

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Глава украинской разведки заявил о неслучайности пожаров в России

Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что пожары в России не случайны. Об этом он рассказал в интервью изданию Forbes.ua.

«Во многом это не совпадение. Постоянно что-то горит. (…) Понятно, что оно не просто так горит», — сказал Буданов, отвечая на вопрос журналистов, являются ли пожары в России случайностью или следствием боевых действий.

Госдеп по ошибке распространил старое заявление глав МИД G7

Госдеп США 21 февраля по ошибке распространил старое заявление глав МИД стран G7, в котором говорилось о намерении вводить новые ограничительные меры в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на МИД Японии.

Во внешнеполитическом ведомстве Японии корреспонденту ТАСС не подтвердили и не опровергли эту информацию. На сайте МИД Японии соответствующего заявления или разъяснений о том, что оно было опубликовано американской стороной по ошибке, не публиковалось.

Вместе с тем агентство Kyodo отозвало новость о заявлении глав МИД G7, уточнив, что такого заявления не было.

Путин обратился к россиянам со сцены в "Лужниках"

Президент России Владимир Путин во время выступления на митинге-концерте в Лужниках сделал ряд важных заявлений. В частности, он назвал весь народ, всех жителей России - защитниками Отечества. Об этом пишет РИА «Новости».

Президент отметил, что сейчас идут бои на «наших исторических территориях за наших людей».

По его словам, при защите интересов страны, людей, языка, культуры и территории «весь народ является защитником Отечества».

Китай заподозрили в дистанцировании от России

Сейчас Китай стремится наладить отношения с Европой и с этой целью пытается держать дистанцию с Россией. Как сообщает газета The New York Times, Пекин идет на такой шаг ради поиска толчка для роста своей экономики.

В качестве примера издание приводит европейское турне главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. По мнению авторов статьи, его главной целью была попытка привлечь европейские страны к Китаю, найти точки соприкосновения и в кратчайшие сроки возродить свою экономику. Аналитики отметили, что китайский дипломат отказался напрямую поддерживать Москву, заявив, что Китай не хочет, чтобы «кризис затянулся и обострился».

Госдума приняла решение по приостановке участия РФ в договоре СНВ

Закон о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений был единогласно принят Госдумой в среду, 22 февраля.

Согласно тексту документа, вступление закона в силу происходит в день официального опубликования. Решение о возобновлении участия России в договоре будет приниматься президентом. Во второй половине дня законопроект рассмотрит Совет Федерации.

Накануне президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке Россией участия в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Санду обратилась к Байдену с просьбой

Президент Молдавии Майя Санду в ходе разговора с президентом США Джо Байденом попросила увеличить финансовую поддержку страны, которая переживает энергетический кризис. Об этом пишет ТАСС.

«Молдавский лидер воспользовалась встречей, чтобы проинформировать президента США о сложностях в связи с войной на границах и необходимости увеличения помощи со стороны США для укрепления экономической устойчивости страны», - говорится в сообщении пресс-службы президента республики.

Европа столкнулась с новой угрозой на фоне отказа от газа из России

Агентство РИА Новости сообщило, что Европа на фоне отказа от российского газа столкнулась с новой угрозой. К 2027 году основным источником энергии в странах Евросоюза должна стать солнечная энергия, и спрос на солнечные батареи там уже растет. При этом производство солнечных батарей не налажено, вся продукция фактически завозится из Китая по внушительным ценам.

Как говорится в статье, отказ от газа из России принес Европе $1 трлн дополнительных расходов, но она смогла пережить эту зиму без российских энергоресурсов. В планах Евросоюза – снизить потребление российского топлива на 66% в ближайшее время, а к 2027 году – на 100% и перейти на возобновляемую энергию, прежде всего солнечную.

МЧС объяснило объявления о воздушной тревоге по радио

Объявления на ряде коммерческих радиостанций в регионах России о воздушной тревоге не соответствуют действительности, произошла хакерская атака. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе МЧС России.

"МЧС России сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках", - говорится в сообщении.

Лия Ахеджакова высказалась об эмиграции из России

Актриса Лия Ахеджакова призналась, что ей предлагали переехать в США, но она отказалась. По ее словам, у нее нет сил уезжать из России. Об этом артистка рассказала в беседе с «Собеседником».

Ранее стало известно, что Лия Ахеджакова осталась без ролей в родном театре «Современник», в котором она проработала 45 лет. Причиной тому послужили антироссийские высказывания звезды.

После хейта, поднявшегося в сторону актрисы, ей предлагали уехать из России. Постановщик Дмитрий Крымов, перебравшийся за границу, предлагал ей переехать к нему в США. Режиссер даже обещал поставить для нее спектакль.

Пожар с семью жертвами в Москве расценили как массовое убийство

Как массовое убийство расценили следственные органы пожар с семью жертвами в столице. Как сообщает Главное следственное управление СК России по Москве, «неустановленное лицо, действуя из личных неприязненных отношений» к жильцам, совершило поджог на пятом этаже здания. Жертвами стали семь человек, в том числе двое детей.