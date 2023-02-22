Пока вы не уснули: признание главы украинской разведки и ошибка Госдепа

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Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что пожары в России не случайны. Об этом он рассказал в интервью изданию Forbes.ua.
«Во многом это не совпадение. Постоянно что-то горит. (…) Понятно, что оно не просто так горит», — сказал Буданов, отвечая на вопрос журналистов, являются ли пожары в России случайностью или следствием боевых действий.
Госдеп США 21 февраля по ошибке распространил старое заявление глав МИД стран G7, в котором говорилось о намерении вводить новые ограничительные меры в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на МИД Японии.
Во внешнеполитическом ведомстве Японии корреспонденту ТАСС не подтвердили и не опровергли эту информацию. На сайте МИД Японии соответствующего заявления или разъяснений о том, что оно было опубликовано американской стороной по ошибке, не публиковалось.
Вместе с тем агентство Kyodo отозвало новость о заявлении глав МИД G7, уточнив, что такого заявления не было.
Президент России Владимир Путин во время выступления на митинге-концерте в Лужниках сделал ряд важных заявлений. В частности, он назвал весь народ, всех жителей России - защитниками Отечества. Об этом пишет РИА «Новости».
Президент отметил, что сейчас идут бои на «наших исторических территориях за наших людей».
По его словам, при защите интересов страны, людей, языка, культуры и территории «весь народ является защитником Отечества».
Сейчас Китай стремится наладить отношения с Европой и с этой целью пытается держать дистанцию с Россией. Как сообщает газета The New York Times, Пекин идет на такой шаг ради поиска толчка для роста своей экономики.
В качестве примера издание приводит европейское турне главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. По мнению авторов статьи, его главной целью была попытка привлечь европейские страны к Китаю, найти точки соприкосновения и в кратчайшие сроки возродить свою экономику. Аналитики отметили, что китайский дипломат отказался напрямую поддерживать Москву, заявив, что Китай не хочет, чтобы «кризис затянулся и обострился».
Закон о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений был единогласно принят Госдумой в среду, 22 февраля.
Согласно тексту документа, вступление закона в силу происходит в день официального опубликования. Решение о возобновлении участия России в договоре будет приниматься президентом. Во второй половине дня законопроект рассмотрит Совет Федерации.
Накануне президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке Россией участия в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Президент Молдавии Майя Санду в ходе разговора с президентом США Джо Байденом попросила увеличить финансовую поддержку страны, которая переживает энергетический кризис. Об этом пишет ТАСС.
«Молдавский лидер воспользовалась встречей, чтобы проинформировать президента США о сложностях в связи с войной на границах и необходимости увеличения помощи со стороны США для укрепления экономической устойчивости страны», - говорится в сообщении пресс-службы президента республики.
Агентство РИА Новости сообщило, что Европа на фоне отказа от российского газа столкнулась с новой угрозой. К 2027 году основным источником энергии в странах Евросоюза должна стать солнечная энергия, и спрос на солнечные батареи там уже растет. При этом производство солнечных батарей не налажено, вся продукция фактически завозится из Китая по внушительным ценам.
Как говорится в статье, отказ от газа из России принес Европе $1 трлн дополнительных расходов, но она смогла пережить эту зиму без российских энергоресурсов. В планах Евросоюза – снизить потребление российского топлива на 66% в ближайшее время, а к 2027 году – на 100% и перейти на возобновляемую энергию, прежде всего солнечную.
Объявления на ряде коммерческих радиостанций в регионах России о воздушной тревоге не соответствуют действительности, произошла хакерская атака. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе МЧС России.
"МЧС России сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках", - говорится в сообщении.
Актриса Лия Ахеджакова призналась, что ей предлагали переехать в США, но она отказалась. По ее словам, у нее нет сил уезжать из России. Об этом артистка рассказала в беседе с «Собеседником».
Ранее стало известно, что Лия Ахеджакова осталась без ролей в родном театре «Современник», в котором она проработала 45 лет. Причиной тому послужили антироссийские высказывания звезды.
После хейта, поднявшегося в сторону актрисы, ей предлагали уехать из России. Постановщик Дмитрий Крымов, перебравшийся за границу, предлагал ей переехать к нему в США. Режиссер даже обещал поставить для нее спектакль.
Как массовое убийство расценили следственные органы пожар с семью жертвами в столице. Как сообщает Главное следственное управление СК России по Москве, «неустановленное лицо, действуя из личных неприязненных отношений» к жильцам, совершило поджог на пятом этаже здания. Жертвами стали семь человек, в том числе двое детей.
«Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом"), статьей 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом") и статьей 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц")», — говорится в пресс-релизе.