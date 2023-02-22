Лия Ахеджакова высказалась об эмиграции из России

Актриса Лия Ахеджакова призналась, что ей предлагали переехать в США, но она отказалась. По ее словам, у нее нет сил уезжать из России. Об этом артистка рассказала в беседе с «Собеседником».

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Ранее стало известно, что Лия Ахеджакова осталась без ролей в родном театре «Современник», в котором она проработала 45 лет. Причиной тому послужили антироссийские высказывания звезды.

После хейта, поднявшегося в сторону актрисы, ей предлагали уехать из России. Постановщик Дмитрий Крымов, перебравшийся за границу, предлагал ей переехать к нему в США. Режиссер даже обещал поставить для нее спектакль.

«Эмигрировать пока не могу. У меня нет сил на это, не тот возраст», — сказала актриса.

84-летняя Ахеджакова очень переживает из-за случившегося. Она не знает, кто писал на нее гневные письма, из-за которых ее лишили ролей. Доносы эти она не видела до сих пор. Актриса обратилась к общественникам, чтобы получить хоть какой-то ответ по этому поводу от Департамента культуры Москвы.

Пока актриса не знает, чем будет заниматься и продолжать ли ей актерскую карьеру.