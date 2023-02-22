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1 час назад

Санду обратилась к Байдену с просьбой

Елена Прошина

Президент Молдавии Майя Санду в ходе разговора с президентом США Джо Байденом попросила увеличить финансовую поддержку страны, которая переживает энергетический кризис. Об этом пишет ТАСС.

Санду обратилась к Байдену с просьбой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Молдавский лидер воспользовалась встречей, чтобы проинформировать президента США о сложностях в связи с войной на границах и необходимости увеличения помощи со стороны США для укрепления экономической устойчивости страны», - говорится в сообщении пресс-службы президента республики.

Кроме того, Санду поблагодарила американский народ за помощь в преодолении энергетического кризиса в стране. По ее словам, благодаря этому власти смогли компенсировать гражданам часть средств из-за подорожания цен на газ, электроэнергию и отопление. Она подчеркнула, что надеется и на дальнейшую финансовую помощь от США.

Санду раскритиковала нарушение ракетой воздушного пространства Молдавии

Напомним, за полтора года цены на газ для жителей Молдавии выросли в семь раз, электроэнергия подорожала в три раза, а водоснабжение – в два. Из-за этого летом 2022 года в ряде города прошли акции протеста с призывом отставки Санду. Инфляция в стране за последние 20 лет стала рекордной. Так, по итогам прошлого года она составила 30%.

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