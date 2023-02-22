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31 минуту назад

Путин заявил, что сегодня весь народ - защитник Отечества

Илья Родин

Президент России Владимир Путин во время выступления на митинге-концерте в Лужниках сделал ряд важных заявлений. В частности, он назвал весь народ, всех жителей России - защитниками Отечества. Об этом пишет РИА «Новости».

Президент отметил, что сейчас идут бои на «наших исторических территориях за наших людей».

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По его словам, при защите интересов страны, людей, языка, культуры и территории «весь народ является защитником Отечества».

Напомним, что во вторник, 21 февраля, Путин огласил послание Федеральному собранию. В нем он поднял как политические, так и экономические вопросы, рассказал о необходимости развития новых регионов России.

Политика,Видео,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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