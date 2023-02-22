Объявления на ряде коммерческих радиостанций в регионах России о воздушной тревоге не соответствуют действительности, произошла хакерская атака. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе МЧС России.
"МЧС России сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара.