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17 минут назад

МЧС объяснило объявления о воздушной тревоге по радио кибератакой

ТАССиещё 6

Объявления на ряде коммерческих радиостанций в регионах России о воздушной тревоге не соответствуют действительности, произошла хакерская атака. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе МЧС России.

"МЧС России сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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