Глава украинской разведки заявил о неслучайности пожаров в России

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что пожары в России не случайны. Об этом он рассказал в интервью изданию Forbes.ua.
«Во многом это не совпадение. Постоянно что-то горит. (…) Понятно, что оно не просто так горит», — сказал Буданов, отвечая на вопрос журналистов, являются ли пожары в России случайностью или следствием боевых действий.
Ранее Буданов рассказал, что в России есть агенты, которые занимаются подготовкой диверсий. По его словам, угроза останется «пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена».