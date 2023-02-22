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29 минут назад

Глава украинской разведки заявил о неслучайности пожаров в России

Lenta.ruиещё 3

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что пожары в России не случайны. Об этом он рассказал в интервью изданию Forbes.ua.

Глава украинской разведки заявил о неслучайности пожаров в России
Фото: Wikipedia CommonsWikipedia Commons

«Во многом это не совпадение. Постоянно что-то горит. (…) Понятно, что оно не просто так горит», — сказал Буданов, отвечая на вопрос журналистов, являются ли пожары в России случайностью или следствием боевых действий.

Ранее Буданов рассказал, что в России есть агенты, которые занимаются подготовкой диверсий. По его словам, угроза останется «пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена».

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