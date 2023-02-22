Сейчас Китай стремится наладить отношения с Европой и с этой целью пытается держать дистанцию с Россией. Как сообщает газета The New York Times, Пекин идет на такой шаг ради поиска толчка для роста своей экономики.

В качестве примера издание приводит европейское турне главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. По мнению авторов статьи, его главной целью была попытка привлечь европейские страны к Китаю, найти точки соприкосновения и в кратчайшие сроки возродить свою экономику. Аналитики отметили, что китайский дипломат отказался напрямую поддерживать Москву, заявив, что Китай не хочет, чтобы «кризис затянулся и обострился».

Также издание отмечает, что США оказывает на Китай серьезное давление. По мнению экспертов, после почти двух лет прохладных отношений, срыва инвестиций и конфликта на Украине представители Европы надеялись, что Пекин будет готов еще больше дистанцироваться от Москвы. Однако, на Мюнхенской конференции по безопасности Ван И устроил перепалку с американскими делегатами из-за инцидента с воздушным шаром-шпионом, назвав реакцию Вашингтона «абсурдной и истеричной».

Напомним, что в последние дни над США сбили ряд неопознанных летательных объектов, которые пересекли территорию страны. Вашингтон утверждает, что один из аэростатов принадлежал Китаю и использовался для шпионажа. В Пекине отвергают эти обвинения и уверяют, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других устройств пока не определены.