Закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений был принят Госдумой в среду, 22 февраля, сообщает РИА Новости.

Накануне президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке Россией участия в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Глава государства подчеркнул, что такой шаг не означает выхода из договора. России нужно понять, «на что все-таки претендуют страны» и как страна будет учитывать их стратегические арсеналы, подчеркнул Путин. Президентом был внесен документ в в Госдуму.