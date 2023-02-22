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20 минут назад

Госдума приняла законопроект о приостановке участия РФ в договоре СНВ

Лера Букина

Закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений был принят Госдумой в среду, 22 февраля, сообщает РИА Новости.

Накануне президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке Россией участия в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Глава государства подчеркнул, что такой шаг не означает выхода из договора. России нужно понять, «на что все-таки претендуют страны» и как страна будет учитывать их стратегические арсеналы, подчеркнул Путин. Президентом был внесен документ в в Госдуму.

Столтенберг отреагировал на приостановку участия России в ДСНВ

На сайте палата ранее появилась информация о том, что соответствующий законопроект включили в повестку заседания Совета Федерации РФ на среду.

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