Пожар с семью жертвами в Москве расценили как массовое убийство

Как массовое убийство расценили следственные органы пожар с семью жертвами в столице. Как сообщает Главное следственное управление СК России по Москве, «неустановленное лицо, действуя из личных неприязненных отношений» к жильцам, совершило поджог на пятом этаже здания. Жертвами стали семь человек, в том числе двое детей.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом"), статьей 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом") и статьей 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц")», — говорится в пресс-релизе.

По данным Shot, по подозрению в совершении пожога разыскивается бывший белгородский фермер Юрий Хомченко.

«Хомченко поджег квартиру в московском общежитии, потому что психанул из-за шума соседей. Якобы те собирали мебель и шумели. Юрий долго с ними ругался, а потом устроил пожар и сбежал», — пишет канал.

По данным Shot, в момент поджога с мужчиной была его знакомая Татьяна Кучерюк. Как только начался пожар, они вместе сбежали, однако женщину успели задержать, когда она пыталась покинуть Москву.