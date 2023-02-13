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Санду предупредила об опасности дестабилизации в стране

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что в стране готовились попытки изменения конституционного строя. На этом фоне она призвала предоставить спецслужбам дополнительные полномочия. Об этом пишет РИА Новости.

«Документы, полученные от наших украинских партнеров, подтверждают планируемую организацию этих диверсий, а также предусматривают привлечение граждан других стран для их реализации», - заявила Санду.

Стал известен состав участников Мюнхенской конференции

В этом году конференция пройдет 17-19 февраля. Как стало известно ранее, российские официальные лица не будут принимать в ней участие. Как говорил председатель Кристоф Хойсген, он не хочет «давать площадку для выступлений тем, кто попирает международное право». МИД России до этого сам сообщал, что не отправит делегацию в Германию «по различным причинам».

Президент МОК обратился к украинским спортсменам

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался по поводу возможного допуска России к международным турнирам.

«История покажет, кто больше делает для мира: те, кто пытается держать границы открытыми и общаться, или те, кто хочет изолировать и разделять… Наша роль — объединять людей. Мы пытаемся найти решение, которое отдаёт должное миссии спорта — объединять, а не способствовать усилению конфронтации и эскалации.

Ефремов передумал добиваться замены наказания на принудительные работы

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет за смертельную аварию, попросил белгородский суд прекратить в отношении его производство по ходатайству о замене наказания на принудительные работы. Об этом пишет ТАСС.

О том, что Ефремов попросил заменить ему оставшуюся часть наказания на принудительные работы стало известно в январе. Теперь актер подал ходатайство в Алексеевский районный суд Белгородской области с просьбой о прекращении дела. Заседание должно было пройти 17 февраля.

Появились подробности о пожаре на российском газопроводе

Газопровод в Нюксенском районе Вологодской области, пожар на котором произошел утром в понедельник, 13 февраля, горел на участке Ухта — Торжок. Подробности о случившемся раскрыл глава района Игорь Чугреев, его цитирует «Интерфакс».

По его словам, загоревшийся газопровод является транзитным, в Вологодской области подключений к нему нет. Из-за пожара транспортировка газа была переброшена на резервную ветку, добавил он, подчеркнув, что после выяснения причин случившегося пройдет заседание комиссии по ЧП.

Хаматова осудила решение «Современника» по Ахеджаковой

Актриса Лия Ахеджакова, осудившая специальную операцию России на Украине, лишилась ролей в театре «Современник». Сложившуюся ситуацию решила прокомментировать Чулпан Хаматова.

Ахеджакова проработала в «Современнике» 50 лет. Ее отстранение от ролей возмутило многих представителей шоу-бизнеса, включая Хаматову.

Озвучено новое число погибших при землетрясениях в Турции

Число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 31 643, пострадали 80 287 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

По последней информации, в стране разрушены 6444 здания, всего ведомство получило более 11 тыс. сообщений о разрушениях. В AFAD добавили, что в потерпевших стихийное бедствие регионах установлены 155 тысяч палаток для временного размещения граждан, в зоне разрушений работают почти 35,5 тыс. специалистов и спасателей.

Боты усложнили россиянам получение виз ЕС и США

Получение россиянами виз в европейские страны и США осложнилось из-за появления неофициальных посредников, которые при помощи ботов перехватывают свободные слоты на запись в визовые центры и перепродают их за деньги. Об этом со ссылкой на представителей туротрасли пишет «Коммерсант».

По словам источников издания, благодаря появлению у посредников ботов, запись в визовые центры в ручную стала практически невозможна. При этом за свободные слоты посредники требуют от россиян от 4–7,5 тыс. рублей в зависимости от того, где находится визовый центр. Цена в регионах меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

Российский депутат застрелил человека на охоте

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В Туве возбуждено уголовное дело в отношении депутата местного заксобрания, подозреваемого в случайном убийстве человека на охоте. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, охота проходила у села Нарын. Депутат с двумя знакомыми использовали тепловизоры, в который он увидел на расстоянии 100-150 метров цель и выстрелил из ружья. Охотники подъехали к месту и нашли там тело мужчины с огнестрельным ранением. Они вызвали полицию. С парламентария взята подписка о невыезде.

Дудь* распродал имущество в России

Журналист Юрий Дудь, признанный в РФ иноагентом, продал свой загородный дом за 42 млн рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.