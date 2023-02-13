Стал известен состав участников Мюнхенской конференции

В этом году конференция пройдет 17-19 февраля. Как стало известно ранее, российские официальные лица не будут принимать в ней участие. Как говорил председатель Кристоф Хойсген, он не хочет «давать площадку для выступлений тем, кто попирает международное право». МИД России до этого сам сообщал, что не отправит делегацию в Германию «по различным причинам».