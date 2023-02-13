Дудь* распродал имущество в России

Журналист Юрий Дудь, признанный в РФ иноагентом, продал свой загородный дом за 42 млн рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Особняк расположен в Новой Москве, в коттеджном поселке «Синергия» на участке в 12,5 соток. Площадь двухэтажного особняка составляет 315 кв. м. Дом с панорамными окнами построен в стиле скандинавского минимализма. Как уточняется, новый владелец у объекта появился еще в декабре прошлого года.

Также есть информация, что журналист продал свой автомобиль Hyundai. Кроме того, он выписался из квартиры отца, принадлежащей Минобороны РФ.

Напомним, Юрий Дудь* уехал из России после начала спецоперации. Журналист обосновался в Испании. Летом появилась информация, что он купил квартиру в Барселоне. За объект, площадью 82 кв. м, он заплатил 35 млн рублей (550 тыс. евро).