Санду предупредила об опасности дестабилизации в стране

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что в стране готовились попытки изменения конституционного строя. На этом фоне она призвала предоставить спецслужбам дополнительные полномочия. Об этом пишет РИА Новости.

«Документы, полученные от наших украинских партнеров, подтверждают планируемую организацию этих диверсий, а также предусматривают привлечение граждан других стран для их реализации», - заявила Санду.

Она подчеркнула, что якобы предполагалось привлечь диверсантов с военной подготовкой, которые должны были произвести действия в отношении государственных зданий. По ее словам, такие попытки исходили от некоторых оппозиционных сил, в частности, партии «Шор». Она призвала парламент дать прокуратуре и Службе информации и безопасности более расширенные полномочия, чтобы «бороться с соответствующими рисками».

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, украинская разведка узнала о якобы некоем плане России по «разрушению демократического порядка» в Молдавии. Киев предупредил об этом Кишинев, передав все данные. Позднее молдавские власти заявили о попытках дестабилизации в стране и подрыва государственности.