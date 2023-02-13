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28 минут назад

Санду заявила о готовящихся диверсиях в Молдавии

Елена Прошина

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что в стране готовились попытки изменения конституционного строя. На этом фоне она призвала предоставить спецслужбам дополнительные полномочия. Об этом пишет РИА Новости.

Санду предупредила об опасности дестабилизации в стране
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Документы, полученные от наших украинских партнеров, подтверждают планируемую организацию этих диверсий, а также предусматривают привлечение граждан других стран для их реализации», - заявила Санду.

Она подчеркнула, что якобы предполагалось привлечь диверсантов с военной подготовкой, которые должны были произвести действия в отношении государственных зданий. По ее словам, такие попытки исходили от некоторых оппозиционных сил, в частности, партии «Шор». Она призвала парламент дать прокуратуре и Службе информации и безопасности более расширенные полномочия, чтобы «бороться с соответствующими рисками».

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, украинская разведка узнала о якобы некоем плане России по «разрушению демократического порядка» в Молдавии. Киев предупредил об этом Кишинев, передав все данные. Позднее молдавские власти заявили о попытках дестабилизации в стране и подрыва государственности.

На подобные обвинения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ничего не знает ни о каких планах по подрыву государственности Молдавии. За подробностями он рекомендовал обращаться к Зеленскому.

В мире,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,
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