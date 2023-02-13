Российский депутат застрелил человека на охоте

В Туве возбуждено уголовное дело в отношении депутата местного заксобрания, подозреваемого в случайном убийстве человека на охоте. Об этом сообщает Baza.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным издания, охота проходила у села Нарын. Депутат с двумя знакомыми использовали тепловизоры, в который он увидел на расстоянии 100-150 метров цель и выстрелил из ружья. Охотники подъехали к месту и нашли там тело мужчины с огнестрельным ранением. Они вызвали полицию. С парламентария взята подписка о невыезде.