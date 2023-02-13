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19 минут назад

Ефремов передумал добиваться замены наказания на принудительные работы

Елена Прошина

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет за смертельную аварию, попросил белгородский суд прекратить в отношении его производство по ходатайству о замене наказания на принудительные работы. Об этом пишет ТАСС.

О том, что Ефремов попросил заменить ему оставшуюся часть наказания на принудительные работы стало известно в январе. Теперь актер подал ходатайство в Алексеевский районный суд Белгородской области с просьбой о прекращении дела. Заседание должно было пройти 17 февраля.

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о смягчении наказания

Напомним, в июне 2020 года в Москве произошло крупное ДТП с участием артиста. Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От полученных ран водитель Валерий Захаров умер в больнице.

Ранее супруга брата погибшего выразила надежду, что Ефремов вынес для себя урок из случившегося и добавила, что семья Захарова получила от него всю причитающуюся компенсацию.

Общество,Видео,Валерий Захаров,Михаил Ефремов,
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