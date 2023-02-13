Хаматова резко прокомментировала решение «Современника» по Ахеджаковой

Актриса Лия Ахеджакова, осудившая специальную операцию России на Украине, лишилась ролей в театре «Современник». Сложившуюся ситуацию решила прокомментировать Чулпан Хаматова.
Ахеджакова проработала в «Современнике» 50 лет. Ее отстранение от ролей возмутило многих представителей шоу-бизнеса, включая Хаматову.
«Директор испугался доносов, гневных писем. Я лишена дара речи, потому что Ахеджакова — лучшее, что есть в театре "Современник". Теперь лучшего в этом театре нет», — резко высказалась она в социальных сетях.
Напомним, звезда фильма «Служебный роман» в числе первых осудила действия России на Украине. Об этом она неоднократно заявляла в различных интервью. Кроме того, Ахеджакову заподозрили в финансировании армии Украины.