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8 минут назад

Хаматова резко прокомментировала решение «Современника» снять с ролей Ахеджакову

Слово и Дело

Актриса Лия Ахеджакова, осудившая специальную операцию России на Украине, лишилась ролей в театре «Современник». Сложившуюся ситуацию решила прокомментировать Чулпан Хаматова.

Хаматова резко прокомментировала решение «Современника» по Ахеджаковой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ахеджакова проработала в «Современнике» 50 лет. Ее отстранение от ролей возмутило многих представителей шоу-бизнеса, включая Хаматову.

«Директор испугался доносов, гневных писем. Я лишена дара речи, потому что Ахеджакова — лучшее, что есть в театре "Современник". Теперь лучшего в этом театре нет», — резко высказалась она в социальных сетях.

Напомним, звезда фильма «Служебный роман» в числе первых осудила действия России на Украине. Об этом она неоднократно заявляла в различных интервью. Кроме того, Ахеджакову заподозрили в финансировании армии Украины.

Общество,Лия Ахеджакова,Чулпан Хаматова,
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