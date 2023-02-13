Озвучено новое число погибших при землетрясениях в Турции

Число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 31 643, пострадали 80 287 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

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По последней информации, в стране разрушены 6444 здания, всего ведомство получило более 11 тыс. сообщений о разрушениях. В AFAD добавили, что в потерпевших стихийное бедствие регионах установлены 155 тысяч палаток для временного размещения граждан, в зоне разрушений работают почти 35,5 тыс. специалистов и спасателей.

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошли землетрясения магнитудой 7,4 и 7,6 балла. После них фиксировались повторные толчки — на текущий момент их число превысило 2,5 тыс. В результате происшествия обрушились тысячи зданий, множество людей оказались под завалами.