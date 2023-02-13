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58 минут назад

Боты усложнили россиянам получение виз ЕС и США

Алиса Селезнёва

Получение россиянами виз в европейские страны и США осложнилось из-за появления неофициальных посредников, которые при помощи ботов перехватывают свободные слоты на запись в визовые центры и перепродают их за деньги. Об этом со ссылкой на представителей туротрасли пишет «Коммерсант».

Боты усложнили россиянам получение виз ЕС и США
Фото: ТАССТАСС

По словам источников издания, благодаря появлению у посредников ботов, запись в визовые центры в ручную стала практически невозможна. При этом за свободные слоты посредники требуют от россиян от 4–7,5 тыс. рублей в зависимости от того, где находится визовый центр. Цена в регионах меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

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«Они резервируют все свободные слоты на сайте визовых центров, повторяя задачу поиска каждую минуту, что сильно затрудняет попытки самостоятельной записи», - пояснила замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина.

В туротрасли отмечают, что, с проблемой чаще всего сталкиваются подающие заявления в визовый центр Франции в Москве, а также визовые центры Италии и Испании. Боты также осложняют подачу россиянами документов на визу в США и в третьих странах, например, в Армении, Казахстане, Грузии, ОАЭ.

Услуги ботов продвигаются на профильных туристических форумах и сайтах объявлений. По словам главы Android-разработки red_mad_robot Central Asia Владислава Бауера, написать программу, которая используется при перехватывании слотов записи в визовые центры, может даже студент.

При этом партнер a.t.Legal Александр Павловский обратил внимание на то, что в законодательстве не предусмотрена ответственность за создание ботов, если у них «нет признаков вируса».

Для того, чтобы поездка не сорвалась, представители туристической отрасли рекомендуют начинать оформление виз за полгода и, по возможности, подавать документы в регионах.

Напомним, что на фоне российской спецоперации на Украине Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Теперь граждане РФ должны получать шенген по общим условиям. В частности, платить более высокий визовый сбор, предоставлять расширенный список документов и дольше ждать рассмотрения заявлений.

Общество,Александр Павловский,Коммерсант,ЕС,
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