Пока вы не уснули: предупреждение МИД о столкновении с США и обвинения по делу MH17

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В МИД РФ предупредили об угрозе прямого столкновения ядерных держав из-за США

Wikipedia

Проводимый Вашингтоном агрессивный курс и фактически развязанная против России гибридная война могут привести к прямому военному столкновению двух ядерных держав. Об этом заявил сегодня МИД России.

В заявлении по поводу ситуации с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) российское внешнеполитическое ведомство обратило внимание на заявления США о том, что России должно быть нанесено «стратегическое поражение» на Украине.

Куда «во все возрастающих объемах закачивается оружие и направляются инструкторы/наемники/военнослужащие из США и других стран-членов НАТО», заметили в МИД РФ.

Казахстан ужесточил правила проживания в республике для иностранцев

В соответствии с новыми правилами, для оформления документов на постоянное проживание в Казахстане иностранцы должны будут предъявить действующий загранпаспорт и заручиться согласием собственника жилья. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

Согласно международным соглашениям, между Россией и Казахстаном действует безвизовый режим, однако в 2023 году власти республики приняли решение ужесточить правила въезда и пребывания в стране. Ранее в Казахстане действовал визаран — пересечение границы государства для обновления сроков легального пребывания.

Прокуратура по делу MH17 обвинила власти России в причастности к катастрофе

Следователи в Нидерландах решили завершить расследование крушения Boeing в Донбассе в июле 2014 года. Об этом сообщает NU.nl.

По мнению следователей, для судебного преследования новых подозреваемых недостаточно доказательств.

Также прокуратура Нидерландов заявила, что к крушению малайзийского Boeing причастны власти РФ, об этом пишет Reuters. Следствие считает, что руководство России приняло решение передать Донецкой народной республике (ДНР) ЗРК «Бук».

Из-под завалов в Турции спасли русскую девочку

В турецком городе Адыяман спасли мужчину и его четырехлетнюю дочь от россиянки Ирины Жорновой. Отец с ребенком провели под завалами 35 часов. Когда спасатели доставали их, девочка находилась в объятиях мужчины. Знакомые россиянки рассказали KP.RU, что саму девушку пока что не нашли.

Они живы, а вот Иру еще не нашли. Они были вместе в момент землетрясения, но рядом ее нет. Возможно, они в тот момент спускались по лестнице или она была в другой комнате. У нас пока нет такой информации. Мы надеемся, что Ира наша найдется живой и здоровой, — рассказали знакомые.

ВС России уничтожили авиационный завод в Харькове

соцсети

Появились фото харьковского авиазавода после ночного ракетного удара.

Удар был нанесен "Искандерами", пишет военный эксперт Борис Рожин. Заводские цеха превратились в груду пылающих обломков.

"Очень точно прилетело. Думаю, не скоро там что-то вообще можно будет делать. До конца войны точно", - отметил другой эксперт Юрий Подоляка.

Лондон предоставит Украине более дальнобойное оружие

Wikipedia

Офис премьера Великобритании Риши Сунака сообщил о планах страны предложить украинской стороне вооружение более дальнего радиуса действия, передает телеканал Sky News.

Отмечается, что это позволит «нарушить способность» России ударять по гражданской и критической национальной инфраструктуре Украины.

В США рассказали о защищающей секреты танков Abrams машине

Lenta.ru

Вместе с танками M1A2 Abrams США передадут Киеву бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) M88A2 Hercules, которые смогут эвакуировать танки с поля боя. Это позволит избежать захвата американских танков Россией, пишет обозреватель Popular Mechanics Кайл Мизоками.

«Развертывание восьми M88 на Украине означает, что Пентагон хочет не только сохранить боеспособность танков, но и обеспокоен тем, что танки Abrams, оставленные на поле боя, могут попасть в руки России», — пишет Мизоками.

По его словам, это поможет сохранить секреты американского танка.

Под Ростовом загорелся нефтезавод

Пожар на территории завода по переработке нефтепродуктов произошел в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ГУ МЧС России по региону.

По словам собеседника агентства, сообщение о пожаре на заводе на улице Хмельницкого, 9 поступило в 10:24. Площадь распространения огня составила 100 квадратных метров, в 10:59 его удалось локализовать. Сейчас в ликвидации возгорания участвуют 42 человека и 13 единиц техники.

Российский боец Минеев отправился в зону СВО

Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что российский боец Владимир Минеев начал прохождение службы в зоне СВО на Украине.

«Вова Минеев отправился на спецоперацию. В последний раз я с ним разговаривал в пятницу. Он сказал, что в понедельник он садится то ли на автобус, то ли на поезд, и отбывает. Сегодня с утра ему написал, сообщение не прочитано, но с одной галочкой. Безусловно, скоро выйдем на связь», — сказал Гаджиев на своем ютуб-канале.

Минеев AMC FIght Nights в среднем весе. В ММА спортсмен провел 19 боев в ММА, в которых одержал 17 побед.

«Современник» убрал из репертуара последний спектакль с участием Ахеджаковой

Актриса Лия Ахеджакова подтвердила, что последний спектакль с ее участием в московском театре «Современник» «Игра в джин» заменен. Как сообщает РИА Новости, народная артистка РФ заявила, что ролей у нее не осталось.

По словам актрисы, причиной отмены спектакля стало некое распоряжение департамента культуры. Она добавила, что пока не готова говорить о своих планах, потому что пока их нет.