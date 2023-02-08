"Очень точно прилетело. Думаю, не скоро там что-то вообще можно будет делать. До конца войны точно", - отметил другой эксперт Юрий Подоляка .

Применение столь серьезного оружия, как ОТРК "Искандер", обусловлено значимостью цели. С 2015 года харьковский авиазавод находится в ведении Укроборонпрома - помимо ремонта боевых самолетов здесь налажен выпуск комплектующих для БМП. Также на ХАЗ модернизировались и готовились к применению советские реактивные беспилотники Ту-141 "Стриж".