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1 час назад

Авиационный завод в Харькове уничтожен ракетным ударом

Российская Газета

Появились фото харьковского авиазавода после ночного ракетного удара.

Удар был нанесен "Искандерами", пишет военный эксперт Борис Рожин. Заводские цеха превратились в груду пылающих обломков.

"Очень точно прилетело. Думаю, не скоро там что-то вообще можно будет делать. До конца войны точно", - отметил другой эксперт Юрий Подоляка.

Применение столь серьезного оружия, как ОТРК "Искандер", обусловлено значимостью цели. С 2015 года харьковский авиазавод находится в ведении Укроборонпрома - помимо ремонта боевых самолетов здесь налажен выпуск комплектующих для БМП. Также на ХАЗ модернизировались и готовились к применению советские реактивные беспилотники Ту-141 "Стриж".

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