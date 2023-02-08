В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
1 час назад

В США рассказали о защищающей секреты танков Abrams машине

Lenta.ru

Вместе с танками M1A2 Abrams США передадут Киеву бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) M88A2 Hercules, которые смогут эвакуировать танки с поля боя. Это позволит избежать захвата американских танков Россией, пишет обозреватель Popular Mechanics Кайл Мизоками.

«Развертывание восьми M88 на Украине означает, что ПентПентагон хочет не только сохранить боеспособность танков, но и обеспокоен тем, что танки Abrams, оставленные на поле боя, могут попасть в руки России», — пишет Мизоками. По его словам, это поможет сохранить секреты американского танка.

Базовую версию БРЭМ M88 приняли на вооружение в 1961 году. Машина позволяет эвакуировать поврежденные и застрявшие танки, а также поднимать опрокинутую бронетехнику. БРЭМ получила бульдозерный отвал, лебедку и подъемный кран. Версия M88A2 Heavy Equipment Recovery Combat Utility Lift and Evacuation System (HERCULES), разработанная для обслуживания танков M1A1 Abrams, может буксировать до 80 тонн.

Минобороны Британии: танкисты ВСУ освоили Challenger 2

В январе Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. В него войдет 31 танк Abrams, БРЭМ, а также транспортные средства поддержки и снаряжения.

В том же месяце военный эксперт Алексей Суконкин предположил, что Киев не сможет обслуживать танки Abrams из-за нехватки у Вооруженных сил Украины людей и техники.

Армия,Видео,Кайл Мизоками,Пентагон,
37
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители