Казахстан ужесточил правила проживания в республике для иностранцев

В соответствии с новыми правилами, для оформления документов на постоянное проживание в Казахстане иностранцы должны будут предъявить действующий загранпаспорт и заручиться согласием собственника жилья. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

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Согласно международным соглашениям, между Россией и Казахстаном действует безвизовый режим, однако в 2023 году власти республики приняли решение ужесточить правила въезда и пребывания в стране. Ранее в Казахстане действовал визаран — пересечение границы государства для обновления сроков легального пребывания.

Однако с 27 января граждане стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия) могут находиться в Казахстане не более 90 суток в течение 180 суток со дня пересечения границы. Для того, чтобы не выезжать из Казахстана по истечении 180 суток, теперь необходимо оформить разрешения на временное проживание.

В МВД республики напомнили, что граждане стран, с которыми у Казахстана имеются соответствующие миграционные соглашения, могут въехать, выехать, следовать транзитом, передвигаться и временно пребывать в нашей стране по внутренним документам.

«Однако для получения иностранцем разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан необходим заграничный паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность», - отметили в пресс-службе.

При этом срок действия загранпаспорта должен составлять не менее 180 календарных дней. Также для того, чтобы получить разрешение на временное проживание в стране, необходимо личное присутствие собственника жилья, лица, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника.