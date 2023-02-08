Из-под завалов в Турции спасли русскую девочку

Они живы, а вот Иру еще не нашли. Они были вместе в момент землетрясения, но рядом ее нет. Возможно, они в тот момент спускались по лестнице или она была в другой комнате. У нас пока нет такой информации. Мы надеемся, что Ира наша найдется живой и здоровой, — рассказали знакомые.