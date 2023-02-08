Пожар на территории завода по переработке нефтепродуктов произошел в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ГУ МЧС России по региону.

По словам собеседника агентства, сообщение о пожаре на заводе на улице Хмельницкого, 9 поступило в 10:24. Площадь распространения огня составила 100 квадратных метров, в 10:59 его удалось локализовать. Сейчас в ликвидации возгорания участвуют 42 человека и 13 единиц техники.

Напомним, что во вторник, 7 февраля, пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в нижегородском Кстово. Как заявляли в «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», инцидент случился на установке коксования.