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24 минуты назад

СМИ: пожар произошел на территории нефтезавода под Ростовом

Никита Бородкин

Пожар на территории завода по переработке нефтепродуктов произошел в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ГУ МЧС России по региону.

По словам собеседника агентства, сообщение о пожаре на заводе на улице Хмельницкого, 9 поступило в 10:24. Площадь распространения огня составила 100 квадратных метров, в 10:59 его удалось локализовать. Сейчас в ликвидации возгорания участвуют 42 человека и 13 единиц техники.

Напомним, что во вторник, 7 февраля, пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в нижегородском Кстово. Как заявляли в «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», инцидент случился на установке коксования.

Возгорание ликвидировали в кратчайшие сроки оперативными службами предприятия с привлечением сил ГУ МЧС РФ по Нижегородской области. В тот же день предприятие продолжило свою работу в штатном режиме.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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