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43 минуты назад

«Современник» отменил последний спектакль с Ахеджаковой

Никита Бородкин

Актриса Лия Ахеджакова подтвердила, что последний спектакль с ее участием в московском театре «Современник» «Игра в джин» заменен. Как сообщает РИА Новости, народная артистка РФ заявила, что ролей у нее не осталось.

«Современник» убрал из репертуара последний спектакль с участием Ахеджаковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам актрисы, причиной отмены спектакля стало некое распоряжение департамента культуры. Она добавила, что пока не готова говорить о своих планах, потому что пока их нет.

Напомним, что показы спектакля «Игра в джин» с участием Ахеджаковой должны были состояться в феврале и марте 2023 года. Ранее, в октябре 2022 года, «Современник» также отменил показ спектакля «Первый хлеб» с Ахеджаковой. Тогда сообщалось, что причиной стали технические неполадки.

Лия Ахеджакова прокомментировала отмену своего спектакля в Санкт-Петербурге

Отметим, что сама постановка вызвала активную критику со стороны общественности. В частности, с просьбой проверить спектакль в прокуратуру и московскую мэрию обращались «Офицеры России». Представители организации назвали постановку «неуважительной к защитникам Отечества». Они усмотрели в постановке оскорбление ветеранов и пропаганду однополой любви.

Общество,Лия Ахеджакова,Правительство Москвы,
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