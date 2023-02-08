«Современник» убрал из репертуара последний спектакль с участием Ахеджаковой

Актриса Лия Ахеджакова подтвердила, что последний спектакль с ее участием в московском театре «Современник» «Игра в джин» заменен. Как сообщает РИА Новости, народная артистка РФ заявила, что ролей у нее не осталось.

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По словам актрисы, причиной отмены спектакля стало некое распоряжение департамента культуры. Она добавила, что пока не готова говорить о своих планах, потому что пока их нет.

Напомним, что показы спектакля «Игра в джин» с участием Ахеджаковой должны были состояться в феврале и марте 2023 года. Ранее, в октябре 2022 года, «Современник» также отменил показ спектакля «Первый хлеб» с Ахеджаковой. Тогда сообщалось, что причиной стали технические неполадки.