Прокуратура по делу MH17 обвинила власти России в причастности к катастрофе

Следователи в Нидерландах решили завершить расследование крушения Boeing в Донбассе в июле 2014 года. Об этом сообщает NU.nl.

По мнению следователей, для судебного преследования новых подозреваемых недостаточно доказательств.

Также прокуратура Нидерландов заявила, что к крушению малайзийского Boeing причастны власти РФ, об этом пишет Reuters. Следствие считает, что руководство России приняло решение передать Донецкой народной республике (ДНР) ЗРК «Бук».

Boeing 777 (рейс MH17), летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Нидерландов, Австралии, США, Малайзии и других стран.

В мае 2018-го в Объединенной следственной группе (JIT) объявили, что лайнер был сбит «Буком», который в Донбасс якобы привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском.

Летом 2019 года Нидерланды предъявили обвинения по делу трем россиянам - Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченко.

В ноябре 2022-го Нидерланды заочно приговорили Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному заключению. Пулатова суд признал невиновным.