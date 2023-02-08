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1 час назад

В Нидерландах сделали заявление о новых судах по делу MH17

Мария Иванова

Следователи в Нидерландах решили завершить расследование крушения Boeing в Донбассе в июле 2014 года. Об этом сообщает NU.nl.

Прокуратура по делу MH17 обвинила власти России в причастности к катастрофе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению следователей, для судебного преследования новых подозреваемых недостаточно доказательств.

Также прокуратура Нидерландов заявила, что к крушению малайзийского Boeing причастны власти РФ, об этом пишет Reuters. Следствие считает, что руководство России приняло решение передать Донецкой народной республике (ДНР) ЗРК «Бук».

Boeing 777 (рейс MH17), летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Нидерландов, Австралии, США, Малайзии и других стран.

В мае 2018-го в Объединенной следственной группе (JIT) объявили, что лайнер был сбит «Буком», который в Донбасс якобы привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском.

Летом 2019 года Нидерланды предъявили обвинения по делу трем россиянам - Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченко.

В ноябре 2022-го Нидерланды заочно приговорили Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному заключению. Пулатова суд признал невиновным.

В Минобороны РФ заявляли, что «Буки» из России никогда не переправлялись в Донбасс. Фотографии «Бука», показанные JIT, в ведомстве назвали отретушированными. Российские военные заявили, что самолет был сбит принадлежащей Украине ракетой, которую произвели в Долгопрудном и в конце 1986 года передали в войсковую часть 20152 в Прикарпатье.

В мире,Леонид Харченко,Олег Пулатов,Игорь Гиркин,Сергей Дубинский,Минобороны России,Boeing,
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