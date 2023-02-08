Проводимый Вашингтоном агрессивный курс и фактически развязанная против России гибридная война могут привести к прямому военному столкновению двух ядерных держав. Об этом заявил сегодня МИД России.

В заявлении по поводу ситуации с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) российское внешнеполитическое ведомство обратило внимание на заявления США о том, что России должно быть нанесено «стратегическое поражение» на Украине.

Куда «во все возрастающих объемах закачивается оружие и направляются инструкторы/наемники/военнослужащие из США и других стран-членов НАТО», заметили в МИД РФ.

Такое поведение, а также «нагнетаемая нынешней американской администрацией конфронтация по всем направлениям двустороннего межгосударственного взаимодействия, делают невозможным ведение дел «как обычно»», подчеркивается в заявлении.

«США по сути развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. На этом фоне требования Вашингтона обеспечить, несмотря ни на что, возобновление инспекционной деятельности на российских объектах СНВ откровенно циничны», - заметили в МИД России.

Москва считает неоправданными, несвоевременными и неуместными любые «позитивные знаки» или «шаги навстречу» в контексте выполнения ДСНВ, пока Вашингтон не пересмотрит свою враждебную политику. При этом российская сторона вновь подтвердила «свою неизменную приверженность ДСНВ как важному инструменту поддержания международной безопасности и стабильности» и призвала США пересмотреть свои действия.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Он предусматривает сокращение развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, тяжелых бомбардировщиков, а также боезарядов для них. Действие Договора изначально было рассчитано на 10 лет и продлено в 2021 году.