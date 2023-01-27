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В Минобороны РФ заявили о срыве перевозки оружия ВСУ на фронт

Российские военные 26 января сорвали перевозку на фронт украинских вооружений и боеприпасов, в том числе поставленных странами НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Военные подчеркнули, что поставки были сорваны в результате массированного удара, нанесенного оружием воздушного и морского базирования, а также беспилотниками.

Также удар нарушил работу украинских производств по ремонту и восстановлению военной техники.

Стали известны подробности инцидента с вертолетом во «Внуково»

Повредивший винт во «Внуково» вертолет Ми-8 оказался из специального летного отряда «Россия». Как сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-секретаря управления делами президента РФ Елену Крылову, в инциденте никто не пострадал.

По ее словам, вертолет раскрутило перед взлетом, оказался поврежден рулевой винт. Командир Ми-8 почувствовал неисправность, после чего прекратил взлет.

Трамп заявил, что за сутки смог бы урегулировать конфликт на Украине

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа, если бы был президентом США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Newsweek.

«Если бы я был президентом, конфликта между Россией и Украиной никогда бы не произошло. Но даже сейчас, будучи президентом, я бы смог договориться о прекращении этого ужасного конфликта в течение 24 часов», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Путин дал поручение по ценам на нефть

Методику определения стоимости нефти и нефтепродукты, которая применяется при налогообложении нефтяных компаний, необходимо уточнить до 1 марта. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте Кремля.

Согласно одному из пунктов перечня поручений, это позволит минимизировать негативное влияние на доходы федерального бюджета с учетом особенностей формирования индикативных цен на нефть в условиях санкций. Так, до первого весеннего месяца правительство должно представить соответствующий доклад.

Украина потребовала, чтобы отцу Джоковича запретили появляться на Australian Open

Вечерняя Москва

Украинские власти потребовали, чтобы Федерация тенниса Австралии запретила отцу Новака Джоковича появляться на трибунах Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) до конца соревнований. Об этом заявил в пятницу, 27 января, посол Украины Василий Мирошниченко.

Он сказал, что Срджану Джоковичу необходимо запретить появляться на трибунах чемпионата до конца турнира, так как он вместе с болельщиками из России выкрикивал дружественные российско-сербские лозунги, а также фотографировался со зрителями, которые держали российские флаги, в том числе с изображением президента РФ Владимира Путина и символикой Z.

— Это неприемлемо. И за это должны быть введены соответствующие санкции, — заявил дипломат в эфире радиостанции ABC.

В Турции ответили на требование США не пускать самолеты из России

Турецкие аэропорты не получали указаний не пускать в страну самолеты из России из-за требований США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Таких указаний не было. Работа продолжается в штатном режиме», - заявил собеседник агентства.

В турецком министерстве транспорта заявили, что «расследуют информацию».

Джонсон осадил украинскую журналистку, оскорбившую россиян

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон указал журналистке с Украины, которая допустила сравнение россиян с нацистами, что народы РФ и Украины понесли огромные потери во время Великой Отечественной войны.

— Вам нужно быть очень аккуратными с такими сравнениями. Не нужно забывать, что россияне также понесли гигантские жертвы во время Великой Отечественной войны, чтобы победить нацистов. И украинцы тоже, — заявил он в ответ на соответствующий вопрос журналистки в интервью каналу «Рада», передает ТАСС.

Также в этой беседе Джонсон признал, что нормандский формат, который создавался для мирного разрешения конфликта на юго-востоке Украины, был «дипломатической имитацией».

Нуланд признала, что диверсия на "Северных потоках" обрадовала США

Террористический акт, который произошел на газопроводах "Северный поток", вызвал радость у администрации США. Такое заявление сделала заместитель главы американского государственного департамента Виктория Нуланд.

"Сенатор Круз, я, как и вы и, думаю, вся администрация, очень рада знать, что "Северный поток-2" теперь, как вы обычно говорите, груда металла на морском дне", - заявила Нуланд.

Тимошенко вместе с украинскими депутатами заметили на пляже в Дубае

Лидера украинской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко вместе с супругом и рядом депутатов Верховной Рады заметили в ОАЭ. В сети появилось видео отдыхающих чиновников на пляже. Об этом пишет Readovka.

Тимошенко в компании с украинскими депутатами Натальей Королевской, ее мужем Юрием Солодом, а также Вадимом Столаром, Суто Мамояном заметили на одном из дубайских пляжей.

Собчак оправдалась за серьги в цветах украинского флага

Журналистка Ксения Собчак оправдалась за серьги в цветах украинского флага. Соответствующую публикацию она сделала в своем Telegram-канале.