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48 минут назад

Нуланд признала, что диверсия на "Северных потоках" обрадовала США

Российская Газета

Террористический акт, который произошел на газопроводах "Северный поток", вызвал радость у администрации США. Такое заявление сделала заместитель главы американского государственного департамента Виктория Нуланд.

Нуланд признала, что диверсия на "Северных потоках" обрадовала США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Сенатор Круз, я, как и вы и, думаю, вся администрация, очень рада знать, что "Северный поток-2" теперь, как вы обычно говорите, груда металла на морском дне", - заявила Нуланд.

Видео с ее выступлением в Сенате опубликовало издание Forbes.

В конце сентября стало известно о ЧП, которое произошло на газопроводах. По предварительным данным, на месте инцидента произошли взрывы, которые привели к утечке газа, а также к повреждению объектов. Страны Европы не исключают, что причиной ЧП могла стать диверсия. При этом некоторые политики, в частности экс-глава польского МИД, уже поблагодарили США за ситуацию с российскими газопроводами.

В мире,Виктория Нуланд,Администрация США,
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