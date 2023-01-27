Нуланд признала, что диверсия на "Северных потоках" обрадовала США

"Сенатор Круз, я, как и вы и, думаю, вся администрация, очень рада знать, что "Северный поток-2" теперь, как вы обычно говорите, груда металла на морском дне", - заявила Нуланд.

В конце сентября стало известно о ЧП, которое произошло на газопроводах. По предварительным данным, на месте инцидента произошли взрывы, которые привели к утечке газа, а также к повреждению объектов. Страны Европы не исключают, что причиной ЧП могла стать диверсия. При этом некоторые политики, в частности экс-глава польского МИД, уже поблагодарили США за ситуацию с российскими газопроводами.