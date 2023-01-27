Джонсон осадил украинскую журналистку, оскорбившую россиян

— Вам нужно быть очень аккуратными с такими сравнениями. Не нужно забывать, что россияне также понесли гигантские жертвы во время Великой Отечественной войны, чтобы победить нацистов. И украинцы тоже, — заявил он в ответ на соответствующий вопрос журналистки в интервью каналу «Рада», передает ТАСС.