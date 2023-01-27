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6 минут назад

Стали известны подробности инцидента с вертолетом во «Внуково»

Никита Бородкин

Повредивший винт во «Внуково» вертолет Ми-8 оказался из специального летного отряда «Россия». Как сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-секретаря управления делами президента РФ Елену Крылову, в инциденте никто не пострадал.

По ее словам, вертолет раскрутило перед взлетом, оказался поврежден рулевой винт. Командир Ми-8 почувствовал неисправность, после чего прекратил взлет.

СМИ: Ми-8 совершил жесткую посадку во "Внуково

«Вертолет получил незначительные повреждения. Жертв и пострадавших нет», - пояснила Крылова.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в качестве причины аварии рассматривается ошибка пилотирования.

Напомним, что 18 января в украинском городе Бровары потерпел крушение вертолет. Авиакатастрофа произошла рядом с детским садом. На борту находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Брин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович — все они погибли. По предварительной информации, причиной стала ошибка пилотирования.

Происшествия,Видео,Евгений Брин,Денис Монастырский,Елена Крылова,Международный аэропорт Внуково,
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