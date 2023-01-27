Стали известны подробности инцидента с вертолетом во «Внуково»

Повредивший винт во «Внуково» вертолет Ми-8 оказался из специального летного отряда «Россия». Как сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-секретаря управления делами президента РФ Елену Крылову, в инциденте никто не пострадал.

По ее словам, вертолет раскрутило перед взлетом, оказался поврежден рулевой винт. Командир Ми-8 почувствовал неисправность, после чего прекратил взлет.

«Вертолет получил незначительные повреждения. Жертв и пострадавших нет», - пояснила Крылова.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в качестве причины аварии рассматривается ошибка пилотирования.