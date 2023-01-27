Стали известны подробности инцидента с вертолетом во «Внуково»

Повредивший винт во «Внуково» вертолет Ми-8 оказался из специального летного отряда «Россия». Как сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-секретаря управления делами президента РФ Елену Крылову, в инциденте никто не пострадал.
По ее словам, вертолет раскрутило перед взлетом, оказался поврежден рулевой винт. Командир Ми-8 почувствовал неисправность, после чего прекратил взлет.
«Вертолет получил незначительные повреждения. Жертв и пострадавших нет», - пояснила Крылова.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в качестве причины аварии рассматривается ошибка пилотирования.
Напомним, что 18 января в украинском городе Бровары потерпел крушение вертолет. Авиакатастрофа произошла рядом с детским садом. На борту находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Брин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович — все они погибли. По предварительной информации, причиной стала ошибка пилотирования.