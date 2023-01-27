В Минобороны РФ заявили о срыве перевозки оружия ВСУ на фронт

Российские военные 26 января сорвали перевозку на фронт украинских вооружений и боеприпасов, в том числе поставленных странами НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

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Военные подчеркнули, что поставки были сорваны в результате массированного удара, нанесенного оружием воздушного и морского базирования, а также беспилотниками.

Также удар нарушил работу украинских производств по ремонту и восстановлению военной техники.

«Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - подчеркнули в Минобороны.

Ранее в Минобороны рассказали, что российские «Грады» уничтожили украинскую батарею гаубиц Д-20 и расположенный рядом склад боеприпасов.