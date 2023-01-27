В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
55 минут назад

В Минобороны РФ заявили о срыве перевозки оружия ВСУ на фронт

Мария Иванова

Российские военные 26 января сорвали перевозку на фронт украинских вооружений и боеприпасов, в том числе поставленных странами НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В Минобороны РФ заявили о срыве перевозки оружия ВСУ на фронт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Военные подчеркнули, что поставки были сорваны в результате массированного удара, нанесенного оружием воздушного и морского базирования, а также беспилотниками.

Также удар нарушил работу украинских производств по ремонту и восстановлению военной техники.

«Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - подчеркнули в Минобороны.

Ранее в Минобороны рассказали, что российские «Грады» уничтожили украинскую батарею гаубиц Д-20 и расположенный рядом склад боеприпасов.

Военные отметили, что найти замаскированные позиции ВСУ удалось с помощью воздушного наблюдения с беспилотника.

Армия,Минобороны России,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители