В Минобороны РФ заявили о срыве перевозки оружия ВСУ на фронт

Российские военные 26 января сорвали перевозку на фронт украинских вооружений и боеприпасов, в том числе поставленных странами НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Военные подчеркнули, что поставки были сорваны в результате массированного удара, нанесенного оружием воздушного и морского базирования, а также беспилотниками.
Также удар нарушил работу украинских производств по ремонту и восстановлению военной техники.
«Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - подчеркнули в Минобороны.
Ранее в Минобороны рассказали, что российские «Грады» уничтожили украинскую батарею гаубиц Д-20 и расположенный рядом склад боеприпасов.
Военные отметили, что найти замаскированные позиции ВСУ удалось с помощью воздушного наблюдения с беспилотника.