Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа, если бы был президентом США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Newsweek.
«Если бы я был президентом, конфликта между Россией и Украиной никогда бы не произошло. Но даже сейчас, будучи президентом, я бы смог договориться о прекращении этого ужасного конфликта в течение 24 часов», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее Трамп заявил, что для быстрого завершения конфликта на Украине необходимо незамедлительно начать мирные переговоры. Альтернативой он назвал начало Третьей мировой войны. К снижению эскалации он призывал и накануне, на фоне сообщений о поставке танков Украине западными странами и США в частности.
«Сначала танки, потом — ядерное оружие. Остановите <...> сейчас же. Это так просто сделать», — писал Трамп.