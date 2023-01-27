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45 минут назад

В Турции ответили на требование США не пускать самолеты из России

Мария Иванова

Турецкие аэропорты не получали указаний не пускать в страну самолеты из России из-за требований США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Таких указаний не было. Работа продолжается в штатном режиме», - заявил собеседник агентства.

В турецком министерстве транспорта заявили, что «расследуют информацию».

WSJ: США давят на Турцию ради запрета полетов Boeing из РФ

Источники The Wall Street Journal ранее сообщили, что американские чиновники оказывают давление на Анкару, требуя, чтобы российским авиакомпаниям запретили летать самолетами американского производства в Турцию и из нее.

По данным WSJ, в декабре США пригрозили, что гражданам Турции грозят тюремные сроки, штрафы, потеря экспортных привилегий и другие меры, если они будут предоставлять запчасти и услуги по дозаправке для самолетов американского производства, летающих в Россию и Белоруссию.

По словам источников газеты, помощник министра торговли США Тея Розман Кендлер передала это сообщение турецким официальным лицам во время декабрьского визита в Турцию.

Как отмечала WSJ, то, добьются ли США успеха в давлении на Турцию, покажет, способен ли Запад организовать изоляцию России в долгосрочной перспективе. Если попытка будет провалена, это продемонстрирует, что Москва может обходить станции с помощью третьих стран.

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