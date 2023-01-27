В Турции ответили на требование США не пускать самолеты из России

Турецкие аэропорты не получали указаний не пускать в страну самолеты из России из-за требований США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Таких указаний не было. Работа продолжается в штатном режиме», - заявил собеседник агентства.

В турецком министерстве транспорта заявили, что «расследуют информацию».

Источники The Wall Street Journal ранее сообщили, что американские чиновники оказывают давление на Анкару, требуя, чтобы российским авиакомпаниям запретили летать самолетами американского производства в Турцию и из нее.

По данным WSJ, в декабре США пригрозили, что гражданам Турции грозят тюремные сроки, штрафы, потеря экспортных привилегий и другие меры, если они будут предоставлять запчасти и услуги по дозаправке для самолетов американского производства, летающих в Россию и Белоруссию.

По словам источников газеты, помощник министра торговли США Тея Розман Кендлер передала это сообщение турецким официальным лицам во время декабрьского визита в Турцию.