Тимошенко вместе с украинскими депутатами заметили на пляже в Дубае

Лидера украинской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко вместе с супругом и рядом депутатов Верховной Рады заметили в ОАЭ. В сети появилось видео отдыхающих чиновников на пляже. Об этом пишет Readovka.
Тимошенко в компании с украинскими депутатами Натальей Королевской, ее мужем Юрием Солодом, а также Вадимом Столаром, Суто Мамояном заметили на одном из дубайских пляжей.
При этом увидев людей с камерами, Тимошенко спешно покинула пляж, направившись к своей вилле, расположенной в пятизвездочном отеле Kempinski на насыпном острове Палм-Джумейра.
Присутствие политиков в жаркой стране возмутило украинские СМИ. Они недоумевают, почему именно в Дубае депутаты «переживают» за страну и сограждан. Компании чиновников даже дали название «батальон Дубай».