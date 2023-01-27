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21 минуту назад

Тимошенко вместе с украинскими депутатами заметили на пляже в Дубае

Елена Прошина

Лидера украинской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко вместе с супругом и рядом депутатов Верховной Рады заметили в ОАЭ. В сети появилось видео отдыхающих чиновников на пляже. Об этом пишет Readovka.

Тимошенко в компании с украинскими депутатами Натальей Королевской, ее мужем Юрием Солодом, а также Вадимом Столаром, Суто Мамояном заметили на одном из дубайских пляжей.

При этом увидев людей с камерами, Тимошенко спешно покинула пляж, направившись к своей вилле, расположенной в пятизвездочном отеле Kempinski на насыпном острове Палм-Джумейра.

Присутствие политиков в жаркой стране возмутило украинские СМИ. Они недоумевают, почему именно в Дубае депутаты «переживают» за страну и сограждан. Компании чиновников даже дали название «батальон Дубай».

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