"Скажите, вы совсем свихнулись с выискиванием "жовто-блакитного"? Это просто серьги. Золото с аквамарином, а не желтое с синим. Слава винтажному Сен-Лорану! Лечитесь, котики, вам реально уже везде мерещится. Прямо как в анекдоте: "Доктор, откуда у вас такие картинки?" — высказалась она.