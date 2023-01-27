Журналистка Ксения Собчак оправдалась за серьги в цветах украинского флага. Соответствующую публикацию она сделала в своем Telegram-канале.
В одном из новых выпусков на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" про аппаратную косметологию журналистка предстала в серьгах, расцветка которых вызвала у ряда журналистов ассоциацию с флагом Украины.
Впрочем, сама Ксения поспешила заверить, что никакого дополнительного смысла в украшение вложено не было, и попросила прессу не искать подтекста там, где его нет.
"Скажите, вы совсем свихнулись с выискиванием "жовто-блакитного"? Это просто серьги. Золото с аквамарином, а не желтое с синим. Слава винтажному Сен-Лорану! Лечитесь, котики, вам реально уже везде мерещится. Прямо как в анекдоте: "Доктор, откуда у вас такие картинки?" — высказалась она.