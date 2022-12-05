Пока вы не уснули: Убийство российского блогера и реакция рынков на потолок цен на нефть

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СМИ: чеченский блогер Тумсо Абдурахманов убит в Швеции

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Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов был убит, сообщает Telegram-канал «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов), ссылаясь на его соратников

Уточняется, что блогер был застрелен в Швеции, где в последнее время скрывался, в ночь с 1 на 2 декабря.

"Би-би-си": введение потолка цен на нефть из России привело к ее подорожанию

Цены выросли после вступления в силу решения стран Евросоюза и G7 о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

По данным издания, нефть марки Brent торгуется на рынках стран Азии по цене более $86 за баррель, что приблизительно на 1% больше, чем до введения ограничений.

Финляндия внесла в парламент законопроект о членстве в НАТО

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о членстве в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел страны Пекка Хаависто, пишет ТАСС.

«Правительство только что передало парламенту законопроект о вступлении в НАТО. Мы сделали еще один шаг в сторону присоединения к альянсу», - заметил он в ходе пресс-конференции.

После начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу.

В Кремле пригрозили ответом на введение ЕС потолка цен на нефть

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о подготовке Россией ответа на введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть, передает РИА Новости.

«Решения готовятся», - отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что что никаких «потолков» Москва признавать не собирается.

СМИ: в ЕС обсудили девятый пакет санкций против РФ

Еврокомиссии и представителям стран ЕС на минувших выходных удалось обсудить подготовку девятого пакета санкций против России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов.

В санкционных списках могут оказаться 180 новых пунктов. Отмечается, что рестрикции могут быть введены в отношении сферы технологий, финансов и медиа. По словам нескольких собеседников газеты, стороны смогут в быстром темпе утвердить новые меры.

Financial Times назвала главу Украины Владимира Зеленского «человеком года»

Влиятельная деловая газета Financial Times назвала лидера Украины Владимира Зеленского «человеком года». Редакция объяснила свой выбор тем, что украинский президент проявил стойкость и в глазах жителей Европы и США стал символом противостояния западного мира и «автократий».

Автор публикации напомнил, что многие жители Украины до начала спецоперации считали Зеленского дилетантом, практически «списали его со счетов».

В Молдове произошли продолжительные отключения света

На территории всей Молдовы произошли продолжительные скачки электроэнергии, сопровождающиеся полным отключением света. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

Около 14:30 по кишиневскому времени жители Кишинева стали сообщать о перебоях с электроэнергией. Позже такие же сообщения начали поступать из Тирасполя, а также Глодянского и Рышканского районов республики. Государственная энергетическая компания Moldelectrica предупредила граждан республики о возможных отключениях электричества.

Шольц: санкции не будут отменены, если Россия будет "диктовать" условия мира на Украине

Введенные Западом санкции против России не будут отменены, если Россия будет "диктовать" свои условия мирного урегулирования на Украине. С таким утверждением выступил канцлер Германии Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign Affairs, опубликованной в понедельник.

"С самого начала войны было ясно, что эти санкции придется сохранять в течение длительного времени, поскольку их эффективность возрастает от недели к неделе", - написал он.

По словам Шольца, Москве "следует понять, что ни одна санкция не будет отменена, если Россия попытается диктовать условия мирного соглашения".

Экс-главу Petropavlovsk приговорили к 5,5 года колонии

Басманный суд Москвы приговорил экс-главу золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского к 5,5 года лишения свободы по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Масловского признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Прокурор просил для него семь с половиной лет колонии.

Бизнесмен будет отбывать наказание в колонии общего режима.

В Пекине ответили на вопрос о поддержке потолка цен на нефть из РФ

Сотрудничество КНР и России в области энергетики всегда основывалось на взаимном уважении и выгоде. С таким заявлением выступила в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

Это был ее ответ на вопрос журналистов о рассмотрении Пекином возможности присоединиться к соглашению о «потолке» цен на российскую нефть.