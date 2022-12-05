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45 минут назад

В Молдове произошли продолжительные отключения света

Елена Прошина

На территории всей Молдовы произошли продолжительные скачки электроэнергии, сопровождающиеся полным отключением света. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

В Молдове произошли продолжительные отключения света
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Около 14:30 по кишиневскому времени жители Кишинева стали сообщать о перебоях с электроэнергией. Позже такие же сообщения начали поступать из Тирасполя, а также Глодянского и Рышканского районов республики. Государственная энергетическая компания Moldelectrica предупредила граждан республики о возможных отключениях электричества.

«Moldelectrica сообщает о нарушениях в энергосистеме. Возможны отключения», – сообщила компания в соцсетях.

По данным нескольких местных СМИ, перебои с электричеством произошли на фоне взрывов в нескольких областях Украины. Как сообщалось ранее, энергетические системы Украины и Молдовы взаимосвязаны, поэтому ракетные удары по Украине могут вызывать перебои с электричеством уже в Молдове.

Ранее Молдове предложили объединиться с Румынией ради энергонезависимости.

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