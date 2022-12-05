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9 минут назад

В Кремле пригрозили ответом на введение ЕС потолка цен на нефть

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о подготовке Россией ответа на введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть, передает РИА Новости.

В Кремле пригрозили ответом на введение ЕС потолка цен на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Решения готовятся», - отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что что никаких «потолков» Москва признавать не собирается.

С сегодняшнего дня начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель. Страны G7 и Австралия также приняли данную меру. Россия выступает против продажи нефти по условиям ценового потолка.

Сегодня в первой половине дня стоимость нефти продемонстрировала рост на фоне действия потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Ранее стало известно, что ОПЕК+ принял решение оставить неизменным нынешний план добычи нефти, который предполагает сокращение производства с ноября на 2 млн баррелей в сутки (б/с).

Политика,Дмитрий Песков,ЕС,
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