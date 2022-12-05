В Кремле пригрозили ответом на введение ЕС потолка цен на нефть

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о подготовке Россией ответа на введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть, передает РИА Новости.
«Решения готовятся», - отметил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что что никаких «потолков» Москва признавать не собирается.
С сегодняшнего дня начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель. Страны G7 и Австралия также приняли данную меру. Россия выступает против продажи нефти по условиям ценового потолка.
Сегодня в первой половине дня стоимость нефти продемонстрировала рост на фоне действия потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.
Ранее стало известно, что ОПЕК+ принял решение оставить неизменным нынешний план добычи нефти, который предполагает сокращение производства с ноября на 2 млн баррелей в сутки (б/с).