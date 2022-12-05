Страны ЕС обсудили новый пакет санкций против России

Еврокомиссии и представителям стран ЕС на минувших выходных удалось обсудить подготовку девятого пакета санкций против России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов.

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В санкционных списках могут оказаться 180 новых пунктов. Отмечается, что рестрикции могут быть введены в отношении сферы технологий, финансов и медиа. По словам нескольких собеседников газеты, стороны смогут в быстром темпе утвердить новые меры.

Ранее чешское председательство в Совете ЕС сообщило о достижении соглашения в Европе установлению потолка цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Механизм начал работать с сегодняшнего дня – с 5 декабря. До этого ЕС думал над введением потолка на уровне $75 за баррель, однако власти Польши стран Балтии выступали за другой ценовой потолок – в $30 за баррель.