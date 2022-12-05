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17 минут назад

СМИ: в ЕС обсудили девятый пакет санкций против РФ

Лера Букина

Еврокомиссии и представителям стран ЕС на минувших выходных удалось обсудить подготовку девятого пакета санкций против России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов.

Страны ЕС обсудили новый пакет санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В санкционных списках могут оказаться 180 новых пунктов. Отмечается, что рестрикции могут быть введены в отношении сферы технологий, финансов и медиа. По словам нескольких собеседников газеты, стороны смогут в быстром темпе утвердить новые меры.

Ранее чешское председательство в Совете ЕС сообщило о достижении соглашения в Европе установлению потолка цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Механизм начал работать с сегодняшнего дня – с 5 декабря. До этого ЕС думал над введением потолка на уровне $75 за баррель, однако власти Польши стран Балтии выступали за другой ценовой потолок – в $30 за баррель.

США ввели новые санкции против России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее высоко оценил финансовую систему России. По его словам, она осталась устойчивой вопреки ограничениям, введенным Западом. Премьер указал на сохранение макроэкономической стабильности.

В мире,Михаил Мишустин,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
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